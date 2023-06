Napoli gelato, addio Kvaratskhelia: c’è la data

Il Napoli riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Kvaratskhelia piace a tanti top club: spunta la data della sua cessione.

È già scattata la rivoluzione in casa Napoli. Il club, da ormai diversi giorni, si è messo alla ricerca del sostituto di Luciano Spalletti con l’intenzione di chiudere la pratica a stretto giro di posta. Alcuni nomi, come ad esempio Luis Enrique e Vincenzo Italiano, sono stati depennati dalla lista mentre resta viva la strada che conduce a Rudi Garcia. In corso, inoltre, le valutazioni sul futuro dei top player azzurri finiti nei radar delle principali società straniere: è il caso, ad esempio, di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, si è ambientato subito nella nuova realtà diventando uno dei principali trascinatori dei partenopei. Per lui 14 gol e 17 assist in 43 apparizioni complessive: un bottino eccellente che, inevitabilmente, ha attirato l’interesse di varie squadre tra cui il Paris Saint Germain. I francesi, dopo aver detto addio a Lionel Messi, andranno alla ricerca di un esterno sinistro in grado di rendere imprevedibile la manovra e rifinirla al meglio quando necessario. Il georgiano, in tal senso, rappresenta uno dei profili più graditi al direttore sportivo Luis Campos.

Occhio, inoltre, al Real Madrid che di recente ha lanciato diversi segnali concreti di interesse. L’ex Dinamo Batumi, costato al Napoli appena 10 milioni, in più di un’occasione ha spiegato di voler giocare in futuro per le Merengues in modo tale da seguire le orme del suo idolo Guti. Gli spagnoli proveranno quindi a sfruttare questa leva per strapparlo ai Campioni d’Italia. Il Napoli, dal canto suo, ha definito la strategia da seguire: la cessione del classe 2001 (eletto Mvp della Serie A) avverrà, ma non adesso.

Napoli, definita la data per la cessione di Kvaratskhelia

Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, conta di trattenerlo ancora così da aumentare le chance di aprire un ciclo vincente e provare a piazzare il bis in campionato. La trattativa che consentirà di rinnovare il contratto fino al 2028 è a buon punto: la fumata bianca non è ancora arrivata ma restano da limare gli ultimi dettagli. Lo stipendio, salvo sorprese, passerà dagli attuali 1.4 milioni a quota 2.5 netti più bonus. Il Napoli è pronto a blindarlo. Poi, nel 2024, provvederà a cederlo al miglior offerente.

De Laurentiis, come detto, lo terrà con l’obiettivo di vivere un’altra stagione al top e far aumentare ancor di più il valore di Kvaratskhelia. Per il resto, si vedrà più avanti. Il matrimonio tra le parti, intanto, è destinato a proseguire con reciproca soddisfazione.