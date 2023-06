Futuro Osimhen, l’annuncio dalla Spagna spaventa il Napoli

Il nome di Victor Osimhen piace a tutte le big d’Eurpa che sono alla ricerca di un centravanti. Il bomber del Napoli è stato decisivi ai fini dello Scudetto e ha contribuito a riscrivere la storia del club, con l’approdo ai quarti di finale di Champions League.

I gol di Osimhen e la sua fame di crescere, migliorare e vincere hanno fatto il giro d’Europa. Ha messo in mostra tutto il suo estro nell’annata in cui non è stato perseguitato dagli infortuni come, invece, era capitato nelle prime due stagioni con il Napoli.

Futuro Osimhen: c’è il Real Madrid

Il calciomercato estivo potrebbe portare alla cessione di Osimhen dal Napoli. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di dire addio al bomber nigeriano, a meno di offerte da capogiro. Aurelio De Laurentiis non lo cede per meno di 150 milioni e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità.

A proposito del futuro di Osimhen, il giornalista di AS, Manu Sainz, ai microfoni di TvPlay ha parlato dell’interesse del Real Madrid nell’acquisto di un attaccante moderno. Secondo il giornalista spagnolo nelle idee di Florentino Perez c’è la volontà di acquistare un centravanti giovane e che possa crescere ancora di più con i Blancos, per poi fare plusvalenza.

In questo senso il presidente del Real Madrid potrebbe preferire un profilo come quello di Osimhen a uno come Kane, già in là con gli anni. Il sogno dei madrileni è Mbappé, anche se oggi ha annunciato la sua permanenza al PSG.