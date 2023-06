Paulo Sousa al Napoli? L’Ad della Salernitana frena: svelato cos’ha detto al club

Il futuro di Paulo Sousa resta in bilico, l’allenatore portoghese è corteggiato dal Napoli ma ancora non ha dato una risposta definitiva sul suo futuro: anche la Salernitana attende novità.

Un vero e proprio rebus quello della panchina del Napoli. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il club azzurro è alle prese con il casting per ricercare il sostituto adatto. Il presidente Aurelio De Laurentiis è a lavoro in tal senso, ma ancora non è arrivata la decisione definitiva sul nuovo allenatore.

L’Amministratore Delegato della Salernitana frena sull’addio: qual è la situazione con il Napoli

Tra i vari tecnici sondati c’è anche Paulo Sousa, mister portoghese della Salernitana. Proprio dalla società granata arrivano novità circa la posizione dell’allenatore. A parlarne è l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, che ha rilasciato alcune parole riportare dal Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: