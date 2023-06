Napoli, pazza idea dal Manchester United: annuncio dall’Inghilterra

Il calciomercato del Napoli è già al centro di numerose novità e cambiamenti in vista della prossima stagione. Gli azzurri hanno appena vinto lo Scudetto ma ci sono molti movimenti da dover registrare per la prossima stagione,

Luciano Spalletti è andato via e a breve sarà annunciato il nuovo allenatore da De Laurentiis. A quel punto si inizieranno a valutare molti profili per ogni zona del campo e c’è anche qualche colpo di grandissimo livello che potrebbe essere messo a segno.

Calciomercato Napoli: idea Sancho per l’attacco

Secondo quanto riferisce il giornalista di CBS Sports, Ben Jacobs, ai microfoni di The United Stand, il Napoli si è messo sulle tracce di Jadon Sancho. L’attaccante inglese non è riuscito a diventare la stella più lucente di Old Trafford e non è da escludere il suo addio in estate.

Il giornalista britannico rivela che ci sono stati degli scout a seguire le ultime partite di Sancho e non è da escludere un’offerta nelle prossime settimane. Ma oltre al Napoli sulle sue tracce si è messo anche il PSG, alla ricerca di volti nuovi per la prossima stagione.

L’affare, però, sembra estremamente complesso, considerate le cifre spropositate (circa 60 milioni) sia per l’acquisto del cartellino che per l’ingaggio elevatissimo (circa 18 milioni) dell’attaccante classe 2000.