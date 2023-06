Napoli, obiettivo dall’Udinese: una big di Serie A tenta il sorpasso

Il Napoli si è messo già in moto per il calciomercato estivo. Gli azzurri sono alla ricerca di calciatori che possano migliorare la rosa attuale e che possano anche diventare determinanti per gli obiettivi futuri.

Aurelio De Laurentiis sta guardando in casa Udinese per strappare un altro colpo straordinario alla famiglia Pozzo. Con i bianconeri c’è un ottimo rapporto sul mercato e potrebbero esserci accordi di grande livello già nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: su Samardzic c’è anche il Milan

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Napoli ha messo nel mirino Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo è uno dei migliori giovanissimi del nostro campionato e anche d’Europa e in questa stagione ha messo in mostra ottimi miglioramenti con la maglia dell’Udinese.

Il futuro di Samardzic interessa a tante big e tuttoudinese.it riferisce di un forte interesse del Milan per il classe 2002. I rossoneri hanno perso Brahim Diaz e stanno puntando l’innesto di Daichi Kamada in quel ruolo ma la nuova dirigenza sta provando a spingere uno dei profili più interessanti d’Europa.