Morte Silvio Berlusconi, il ricordo di De Laurentiis: bellissimo messaggio dal presidente del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio di ricordo per Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Ecco quanto scritto dal proprietario della SSC Napoli:

Realizzò ben tre TG che sono stati il primo accesso al mondo della politica che lo avrebbe poi visto “Premier” per tre volte. È stato anche l’ideatore di un calcio vincente e spettacolare per lungo tempo, facendo primeggiare l’Italia calcistica in Europa a livello di club. Con la Medusa ha creato nel cinema una Major tutta italiana. La vita lo ha visto protagonista assoluto e inimitabile di 4 decadi vissute al centro di un’Italia e di un’Europa in continua evoluzione.

Lo ricordo sempre affabile, ironico e molto determinato. Ci siamo confrontati spesso su tanti argomenti e ci siamo sentiti anche di recente. Il mio cordoglio a tutta la sua grande famiglia.