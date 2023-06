Paulo Sousa nuovo allenatore del Napoli: novità dalla Salernitana!

Continua il casting per il nuovo allenatore del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sta valutando diversi profili. Tra questi – stando agli ultimi aggiornamenti – pare ci sia anche Paulo Sousa, tecnico in forza alla Salernitana.

Il nome stuzzica la dirigenza partenopea, ma De Laurentiis è stato chiaro in merito: non andrà a disturbare allenatore sotto contratto con altri club, anche perché non ha intenzione di pagare penali. Dunque Paulo Sousa potrebbe rappresentare una possibilità solo qualora rompesse il suo attuale contratto con i granata.

La Salernitana conferma De Sanctis e Paulo Sousa, tramonta l’ipotesi Napoli?

Stando a quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, però, in queste ore ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, e il d.s. granata, Morgan De Sanctis. Le parti avrebbero gettato le basi per la nuova stagione, che vede un progetto ambizioso con la Salernitana che punterà con un mercato oculato a inserirsi nel novero di squadre a ridosso della zona europea. Tale progetto vedrebbe saldamente sulla panchina Paulo Sousa, allenatore che si è ben comportato da quando è arrivato sulla panchina granata.

Dunque si allontana decisamente la possibilità di un addio di Paulo Sousa alla Salernitana: ciò vuol dire che anche la possibilità del possibile approdo del tecnico portoghese al Napoli è decisamente remota.