Paulo Sousa allenatore del Napoli, ultim’ora a sorpresa: “È in pole per sostituire Spalletti”

Il Napoli continua il casting per il nuovo allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta ricercando il profilo ideale che possa raccogliere la pesante eredità lasciata da Luciano Spalletti. Sono già tantissimi i nomi proposti in questi giorni, ma nelle ultime ore un candidato pare sia in vantaggio sugli altri.

Paulo Sousa in pole per la panchina del Napoli?

Stando a quanto riferito dal giornalista Enzo Bucchioni su Twitter, il nome nuovo sarebbe quello di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, attualmente alla Salernitana, è stato autore di una grandissima seconda parte di stagione con i granata, condotti con grande tranquillità alla salvezza.

Ebbene, secondo Bucchioni, Paulo Sousa sarebbe addirittura il candidato in pole position per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

ECCO IL TWEET: