Futuro tutto da scrivere per Simeone: c’è una novità sul riscatto

Dopo i festeggiamenti che sono durati diverse settimane, in casa Napoli è arrivato il momento di programmare il futuro. Con l’addio di Spalletti e la possibile partenza di Cristiano Giuntoli non è scontato che anche la rosa campione d’Italia non subisca cambiamenti.

Non solo i big come Kim e Osimhen non sono certi della permanenza in azzurro, ma anche Giovanni Simeone.

Il Cholito è stata una pedina preziosa in questa stagione e ha regalato punti e vittorie importanti per la cavalcata del Napoli. L’ex Hellas è arrivato dal Verona in prestito con diritto di riscatto che però non è stato ancora esercitato.

L’edizione odierna di Repubblica, però, fornisce ulteriori dettagli in merito alla situazione di Simeone. Il quotidiano, inoltre, ha svelato una novità importate riguardo il futuro del figlio d’arte.

Di seguito quanto evidenziato:

“Imminente, invece, è la decisione su Giovanni Simeone: alla Lazio piace tanto, ma il Napoli parlerà col Verona entro giovedì per definire il riscatto del Cholito”.

Incontro, quindi, in programma tra Napoli e Verona per discutere riguardo il riscatto. Sembra difficile immaginare un futuro lontano dal Napoli per Simeone.