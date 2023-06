Bari in Serie A? Luigi De Laurentiis a sorpresa: “Investimenti solo qui se dovessimo vendere il Napoli, ma è un film che non esiste”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA alla vigilia del ritorno della finale playoff con il Cagliari. Ecco quanto evidenziato:

Intervista Luigi De Laurentiis

Provo una grande gioia. Siamo qui a riprova che non abbiamo mai tirato il freno a mano. Abbiamo fatto un film di successo tipo ‘Natale a Bari’? Il regista è il nostro allenatore, lo sceneggiatore è il ds Ciro Polito, io sono il produttore di questa stagione, ho cementato questo gruppo. Il film è notevole. De Sica e Boldi sono Cheddira e Di Cesare, il bomber e il capitano. Se dovessimo vendere il Napoli, il nostro gruppo avrebbe da investire solo sul Bari. Ma è un film che non esiste.

Quanto tempo avrebbe De Laurentiis per vendere il Bari?

Ricordiamo che, in caso di promozione del Bari in Serie A, la famiglia De Laurentiis avrebbe tempo fino al 20 giugno per cedere la società pugliese o il Napoli, a meno di possibili deroghe che la Federazione potrebbe concedere, come già fatto in passato alla Salernitana.

Va detto, comunque, che a più ripreso è stato annunciato che nell’eventualità il club in vendita sarebbe il Bari.