Colpo da capogiro: la stella della Serie A al Napoli

Il Napoli ha pronto un colpo di mercato che potrebbe davvero fare scalpore in Serie A: in arrivo uno dei migliori giocatori del campionato.

I tifosi del Napoli non si attendevano certo di passarle così, le prime settimane dopo la conquista dello storico terzo scudetto. Da giorni, dei partenopei non si parla che per i tanti pesanti addii della squadra fresca vincitrice del titolo nazionale italiano. Giuntoli (ancora in bilico, per la verità), Spalletti, Osimhen, Kim Min-jae: le colonne dello scudetto azzurro sembrano destinate a stare altrove nella prossima stagione. E le contromosse di De Laurentiis, a questo punto, non possono tardare a farsi sentire.

In una situazione del genere, è chiaro che qualcosa deve essere urgentemente dato alla piazza partenopea. La strategia del contenere i bilanci nei ranghi della sicurezza è senza dubbio fondamentale per il presidente, ma a questo punto serve un nuovo arrivo importante, che rinsaldi gli animi di tutti. Un acquisto simbolico, insomma, che dimostri che il Napoli non fa passi indietro, ma cambia per continuare a restare al vertice.

Per cui sembra scontato che, magari proprio in apertura di calciomercato, De Laurentiis voglia piazzare un colpo da prima pagina. Forse addirittura un giocatore che piace ad altre big italiane, e su cui il Napoli potrebbe fare un grosso sacrificio anche a livello economico, sfruttando il grosso introito che dovrebbe fare con Osimhen. E il nome più caldo, da questo punto di vista, sarebbe quello del centrocampista Sergej Milinkovic Savic, reduce da un’altra ottima annata con la maglia della Lazio.

Milinkovic Savic al Napoli: una pedina di lusso per rinforzare i partenopei

Il 28enne centrocampista serbo con passaporto spagnolo gioca in biancoceleste ormai dal 2015, e ha sempre fornito prestazioni di altissimo livello. Nel corso degli anni, con allenatori e compagni diversi, non ha fatto che confermarsi con un giocatore dominante, capace di fornire un apporto offensivo completo. Solo quest’anno Milinkovic Savic ha totalizzato 11 gol e 8 assist tra tutte le competizioni, ma il suo tempo alla Lazio potrebbe essere ormai concluso.

Al Napoli, un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe tornare indubbiamente utile, soprattutto con la partenza di Zielinski. Il polacco, infatti, va a scadenza nel 2024 e difficilmente rinnoverà, così De Laurentiis vuole cederlo ora per evitare di perderlo a zero. Una situazione in realtà molto simile a quella del serbo della Lazio, anche lui in scadenza l’anno prossimo. Questo dettaglio dovrebbe favorire un accordo tra i club, probabilmente tra i 35-40 milioni di euro.