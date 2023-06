Addio Giuntoli, nuova idea come direttore sportivo: dalla Serie A

Il Napoli sta vivendo uno dei momenti più importanti della storia del club, sia per la vittoria dello Scudetto che per la rifondazione a cui sarà costretto nei prossimi mesi. L’addio annunciato di Spalletti è il primo paletto da risolvere per la squadra del futuro, ma c’è anche la situazione relativa a Cristiano Giuntoli da tenere sotto controllo.

L’attuale direttore sportivo del Napoli, con il contratto in scadenza nel 2024, è vicino all’addio per un accordo che sembra già firmato con la Juventus. Aurelio De Laurentiis si è messo alla ricerca di un nuovo ds e sta valutando diversi profili.

Giuntoli verso l’addio: il Napoli pensa a Massara

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Napoli pensa a Frederic Massara come prossimo direttore sportivo. Il dirigente si è appena separato dal Milan e ora è tornato ad essere un nome appetibile anche per le esigenze del club partenopeo.

Non è da escludere neppure un contatto Massara-Juventus, come c’era già stato nei mesi scorsi che, ovviamente, escluderebbe la pista che porta a Giuntoli in bianconero. Tutto inanellato e tutto in bilico: entro il mese di giugno nascerà il nuovo Napoli.