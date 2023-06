Spalletti scherza sui social: “Stanotte mi sa che dovrò dormire nella Panda”

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli ha scosso e non poco i tifosi partenopei. L’allenatore che ha riportato lo scudetto in città dopo 33 anni dall’ultima volta non potrà essere dimenticato facilmente. I napoletani si chiedono ogni giorno chi prenderà il suo posto, ma il tecnico toscano continua a pubblicare post sul suo profilo Instagram che rendono più difficile la separazione.

Negli ultimi giorni, Spalletti ha voluto ringraziare città e tifosi con due bellissimi post, ma oggi ne è arrivato un terzo che ha fatto commuovere la tifoseria. L’allenatore azzurro ha pubblicato una foto della sua camera, addobbata con poster e quadri che lo ritraggono, mentre appese al muro tantissime maglie di Maradona. Invece, il tricolore “Napul3 Campione d’Italia” ha occupato il posto letto e Spalletti ha ironizzato così: “Si è già preso il mio lettino… Stanotte mi sa che dovrà dormire nella Panda”.