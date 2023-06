Jorginho ritorna in Serie A: niente Juventus, quale squadra lo vuole

Non poteva che essere così nell’anno dello Scudetto del Napoli e nell’anno delle tre finaliste italiane su tre competizioni UEFA. La Serie A sta andando verso un possibile cambiamento, per ciò che riguarda la competitività, ed ora tutti vogliono tornare. Lo dimostrano Inter, Roma e Fiorentina nelle varie finali, lo dimostra un Jorginho voglioso di ritorno in Italia.

Serie A, possibile Jorginho bis

Nonostante le voci dello scorso anno, la meta del centrocampista dell’Arsenal non sarà Napoli. Infatti Jorginho gradirebbe un biglietto di sola andata per Roma, sponda Lazio, dove ad attenderlo ci sarebbe Maurizio Sarri, colui che l’ha consacrato nel grande calcio.

Jorginho andrebbe dunque a prendere le redini di un centrocampo stellare, se fosse composto dall’Azzurro, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tuttavia formare questo trio sarebbe complicato per i biancocelesti, soprattutto per motivi economici. Infatti la Lazio difficilmente potrebbe permettersi ingaggi monstre per questi giocatori, considerando inoltre come Milinkovic abbia già un piede fuori da Formello.

Per ciò che riguarda la situazione Jorginho, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le cifre sono alte, ma non impossibili. L’ostacolo più grande resta infatti l’ingaggio del centrocampista, che percepisce 6.5 milioni a stagione. Tuttavia la mossa della Lazio di spalmare 4 milioni a stagione su tre anni potrebbe funzionare.