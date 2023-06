Festa Scudetto al Maradona: quanto è costata e chi ha pagato!

La gioia per la festa Scudetto del Napoli ha raccolto tutta la città in un’ondata di entusiasmo che non si vedeva da tempo. Infatti i napoletani hanno celebrato la vittoria, dopo 33 anni di astinenza, in più momenti con la squadra e per le strade. Tuttavia la domanda sorge spontanea: quanto è costata la festa Scudetto?

Il costo della festa

Era ovvio che i festeggiamenti per la vittoria della Serie A avrebbero portato ad un certo tipo di spesa. Infatti Luigi Roano, direttore de Il Mattino, ha fatto chiarezza su quale sia stato il vero e proprio costo della festa organizzata dal Napoli.

Roano ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi, tra cui la possibilità di vedere un nuovo stadio a Napoli.

Sulla festa Scudetto:

“La festa è costata almeno un milione e 850mila euro. Un milione è stato versato dalla Regione Campania per i festeggiamenti del Maradona dopo la consegna della coppa, mentre il comune e la città metropolitana hanno investito 850mila euro per il montaggio degli schermi nelle varie piazze”.

Sullo stadio: