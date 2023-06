Il sindaco di Castel di Sangro annuncia: “Ospiteremo Gigi D’Alessio, in programma anche Miss Scudetto”

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli. Due le novità annunciate dal sindaco in conferenza che interesseranno i tifosi azzurri che seguiranno la squadra in ritiro in Abruzzo:

Noi abbiamo vissuto con grande emozione tutti i festeggiamenti che ci sono stati qui a Napoli, abbiamo festeggiato anche noi nel giorno in cui è stato vinto lo Scudetto, in una piazza che si chiama Piazza Plebiscito, come quella di Napoli. Da qui è scaturito l’entusiasmo ma anche la voglia di caratterizzare un ritiro. Immaginiamo di organizzare un trofeo di calcio, con una rappresentativa che mi auguro venga selezionata subito.