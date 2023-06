Futuro Giuntoli, De Laurentiis glissa in conferenza

Tra i tanti temi toccati nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha risposto anche alle domande sui giornalisti riguardo il futuro. Mentre sulla questione nuovo allenatore il patron ha dato qualche indizio in più ed è stato più propenso a parlare, non sono state spese molte parole sul futuro di Cristiano Giuntoli.

Alla domanda su quale sarà il futuro del direttore sportivo, De Laurentiis ha glissato così.

Giuntoli? Ha un contratto fino al 2024 con noi, non vedo il motivo della domanda.

Non siamo qui per parlare del direttore sportivo. Dobbiamo parlare del prossimo ritiro in Abruzzo. A me sembra che per quanto sia importante la figura del direttore sportivo, non sia centrale per quanto riguarda la prossima stagione.