“Mi fai un autografo?”: quello che succede a Zielinski è tutto da ridere, il retroscena – VIDEO

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ieri è stato protagonista di una grande festa in suo onore a Quarto, dove è stato svelato il murales dedicato a lui. Un omaggio che ha fatto venire i brividi a tutti i tifosi partenopei, rimasti folgorati anche dalla maglia d’epoca indossata dallo stesso numero 20 azzurro nel corso della serata.

Non è mancato un momento riservato a foto e autografi: uno di questo è stato a dir poco esilarante. Avete visto cosa è successo?

Le immagini

Come si può vedere dal video sottostante, una tifosa del Napoli ha chiesto l’autografo a Piotr Zielinski in una maniera a dir poco insolita e divertente. Di seguito, le immagini per scoprire quello che è successo alla supporter partenopea, che poi ha mostrato sui social la firma di uno dei suoi beniamini.