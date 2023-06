Quarto, murales dedicato a Zielinski: l’omaggio è da pelle d’oca! – VIDEO

Grande protagonista della cavalcata che ha portato fino al terzo Scudetto della storia del Napoli, Piotr Zielinski negli ultimi anni è divenuto uno dei totem per la squadra e per tutti i tifosi. Non poteva mancare un omaggio anche al centrocampista polacco, che questa sera a Quarto ha avuto modo di ammirare il murales che gli è stato dedicato.

Il video

Il murales è stato scoperto proprio questa sera, con tanti tifosi che sono accolti per ammirare la bellezza del ritratto del numero 20 partenopeo. Grande emozione per Zielinski che per l’occasione, tra l’altro, ha sfoggiato una maglia bellissima: quella del primo Scudetto!

Di seguito, le immagini di quanto accaduto in serata nella cittadina della provincia di Napoli: