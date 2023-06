Scudetto al Napoli, trionfa anche la città: 41 milioni di incassi per il ponte del 2 giugno

Un vero e proprio successo lo scudetto del Napoli. Non solo per la squadra azzurra, ma soprattutto per la città partenopea, invasa da turisti che hanno voluto vivere l’atmosfera del titolo ritornato a Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta. Una vittoria sociale ed economica: il ponte del 2 giugno ha portato 41 milioni di incassi, con 175 mila presenze e stanze di alberghi occupate al 95 per cento in città.

L’edizione odierna di Repubblica riporta anche alcune testimonianze di quanto il successo del Napoli sia stato il successo del capoluogo di provincia campano. Ecco quanto evidenziato:

Arrivano oltre 10 mila turisti al giorno per vedere i luoghi del calcio napoletano e per andare in giro per il centro storico addobbato – afferma Enzo Schiavo, presidente di Confesercenti – arrivano in aereo e restano un paio di giorni ma anche in treno per una sola giornata: ogni persona spende mediamente un minimo di 20 euro per gadget legati al Napoli calcio e altrettanti per il cibo. Il giro di affari è di 3 milioni di euro al giorno.

Domenica non c’era un turista in giro per la città senza una maglietta del Napoli o una sciarpa – afferma Giuseppe Scanu, presidente della Fiavet, l’associazione delle agenzie di viaggio e turismo – hanno partecipato alla festa e al ritorno a casa faranno una grande pubblicità alla città. Bisogna programmare eventi di valore che, come abbiamo visto, possono attirare i visitatori. Dobbiamo puntare su appuntamenti di forte richiamo culturale. La città è pronta: pensate a cosa si diceva prima dei Quartieri spagnoli. Oggi sono meta di turismo.