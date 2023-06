Sorpresa esilarante per Spalletti: restituito il volante della Panda

L’avventura di Luciano Spalletti è giunta al termine dopo due stagioni di grande livello. La squadra è riuscita a raggiungere traguardi storici sia in Serie A che in Champions League ma il futuro è tutto da decifrare, visto che il tecnico toscano ha deciso di dire addio, rassegnando le dimissioni.

Il percorso di Luciano Spalletti è terminato in maniera storica ma era iniziato non benissimo, dal punto di vista personale. Nell’ottobre 2021, infatti, gli era stata rubata la Fiat Panda con cui è sempre andato in giro nelle sue tappe lavorative.

Spalletti ritrova il volante della Panda e i cd di Pino Daniele

Oggi c’è stata una sorpresa esilarante al Konami Training Center di Castel Volturno per Luciano Spalletti. Una delegazione ultras si è recata nel centro sportivo per ringraziare l’allenatore delle due stagioni e per “scusarsi”, in qualche modo, dell’accoglienza non perfetta del 2021.

Il pacco regalo consegnato a Spalletti ha reso l’incontro estremamente divertente: all’apertura, il mister ha trovato il volante della Panda e i cd di Pino Daniele a cui era tanto affezionato. La sorpresa è stata accolta con grandi risate da Luciano Spalletti e dallo staff del Napoli lì presente. Il tecnico, poi, ha salutato e ringraziato uno ad uno tutti gli ultras per il supporto ricevuto in questi due anni spettacolari.