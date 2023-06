Ultim’ora su Giuntoli, non solo la Juventus: sul ds del Napoli si è appena fiondato un altro club

Non solo l’addio già annunciato di Luciano Spalletti, in casa Napoli si deve fronteggiare anche il nodo riguardante Cristiano Giuntoli. Il d.s. azzurro non è un mistero sia ricercato dalla Juventus, con il quale ha avuto forti contatti. Ma proprio sul direttore sportivo dei partenopei pare siano arrivate importanti notizie.

A rivelarle è il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, che riporta come su Giuntoli non ci sia solo forte la Juventus, ma che nelle ultime ore sia stato registrato un inserimento di un altro club di Serie A. Ecco quanto evidenziato:

Addio a Maldini e Massara, anche il Milan vuole Giuntoli