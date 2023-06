Kim, l’agente: “È stato un viaggio meraviglioso in Italia”, il messaggio spaventa i tifosi del Napoli

Il Napoli ha terminato il campionato nel migliore dei modi, vincendo anche l’ultima sfida con la Sampdoria per 2-0, per poi sprigionare tutta la gioia per la vittoria dello scudetto. Prima del match sono stati consegnati i premi individuali consegnati dalla Lega Serie A. Tra i premiati anche Kim Min-Jae, eletto miglior difensore della Serie A.

Proprio il futuro del difensore coreano è un rebus, con il Napoli che vorrebbe trattenerlo, ma il calciatore una clausola rescissoria nel proprio contratto valida dall’1 al 15 luglio, motivo che non lascia serena la società. In qualsiasi momento un club estero avversario potrebbe presentarsi da De Laurentiis e pagare la clausola da circa 50 milioni liberando il calciatore. Un rischio concreto visto la grande stagione di Kim, appetito in particolare da Manchester United e Manchester City.

Il messaggio dell’agente di Kim Min-Jae

Ad aumentare i dubbi anche l’agente di Kim, Dee Hong, che su LinkedIn ha pubblicato un messaggio alquanto enigmatico, che non lascia tranquilli i tifosi. Ecco quanto evidenziato:

È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A. Kim Minjae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te.

ECCO IL MESSAGGIO:

Non è chiaro se l’agente di Kim si riferisse con questo messaggio alla conclusione della stagione in corso o alla sua esperienza in Italia. In ogni caso saranno settimane intense per capire quale sarà il futuro del difensore coreano.