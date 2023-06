Il Napoli brucia tutti, blitz vincente a Londra: arriva il nuovo centravanti

Il Napoli ha iniziato a muoversi con l’obiettivo di acquistare un centravanti. La scelta è stata fatta, in preparazione il blitz vincente.

Sono giorni intensi, per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, infatti, è impegnato su più fronti con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva rispetto a quella capace di fare il vuoto alle proprie spalle in campionato e vincere il tricolore. La caccia al sostituto di Luciano Spalletti si sta rivelando più complicata del previsto: Luis Enrique, ad esempio, sogna la Premier League mentre il Bologna non intende lasciare andare Thiago Motta. Il casting proseguirà, così come quello relativo al nuovo centravanti.

I partenopei vorrebbero tenere Victor Osimhen ma le numerose manifestazioni d’interesse ricevute per il nigeriano obbligano il club ad individuare un piano B. Diversi i nomi accostati agli azzurri: in passato, ad esempio, si era parlato di Beto ma la stagione in chiaroscuro vissuta all’Udinese (10 gol in 33 presenze) ha messo in stand-by i contatti. Piace molto invece Rasmus Hojlund, andato a segno 8 volte in campionato con indosso la maglia dell’Atalanta.

Arrivare al danese della Dea, però, si preannuncia piuttosto complicato. La Dea lo valuta di circa 40 milioni e sono già numerose le squadre che hanno iniziato a raccogliere informazioni sull’ex Sturm Graz. Tra queste rientra la Juventus, che proverà a piazzare l’affondo vincente nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Dusan Vlahovic. Da qui la necessità di battere strade alternative: una di queste porta in Francia.

Napoli, individuato il nuovo centravanti

La scelta, stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, è ricaduta su Folarin Balogun in forza allo Stade Reims ma di proprietà dell’Arsenal. La sua crescita, nel corso di questa stagione, è stata esponenziale come testimoniato dai numeri totalizzati (21 gol e 3 assist) ma non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Il classe 2001 statunitense a luglio tornerà a Londra, poi spetterà alla dirigenza dei Gunners scegliere se tenerlo oppure cederlo al miglior offerente. Il prezzo, intanto, è stato fissato: serviranno almeno 35 milioni per acquistarlo a titolo definitivo.

Una cifra, questa, alla portata del Napoli che a breve sarà chiamata a valutare la posizione di Osimhen. De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ancora così da aumentare le chance di aprire un ciclo vincente. Al tempo stesso, però, ha fatto sapere alle spasimanti di essere pronto a valutare la sua cessione sulla base di 150 milioni. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del Bayern Monaco (che valuta pure Vlahovic), del Manchester United e del Newcastle. Il gioco ad incastri sta per partire. Il Napoli è pronto per ogni evenienza.