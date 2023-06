Festa Scudetto, un tifoso muore d’infarto a piazza Plebiscito: c’è anche un ferito in provincia

Festa Scudetto agrodolce. Da Napoli e provincia – Pomigliano D’Arco – arrivano anche brutte notizie causate dalla festa Scudetto: stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, si registrano un morto e un ferito grave a seguito dei festeggiamenti per il tricolore partenopeo.

“Una folla straripante sta invadendo le strade e le piazze di Napoli e della provincia. La festa per il terzo scudetto sta mettendo alla prova il delicato dispositivo dell’ordine pubblico nel capoluogo campano. Purtroppo, però, si cominciano a registrare già i primi drammi. Oltre ad un tifoso morto dopo essere stato colto da infarto mentre festeggiava in piazza del Plebiscito, immediatamente soccorso dal 118 ma deceduto poco dopo durante il trasporto in ospedale, c’è anche un ferito a Pomigliano d’Arco: qui, in piazza Giovanni Leone, durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto un uomo 33enne di Acerra nel far esplodere un petardo si è gravemente ferito ad una mano (con amputazione delle falangi)”.