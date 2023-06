Napoli domina in Europa: azzurri meglio di Manchester City e Barcellona

Si è concluso il campionato 2022/2023 e il Napoli è tornato campione d’Italia a 33 anni di distanza dall’ultima vittoria della Serie A. Una stagione unica (e forse irripetibile) che ha visto i ragazzi di Luciano Spalletti dominare per tutto il campionato.

Un cammino entusiasmante che, grazie alla vittoria per 2-0 di ieri contro la Sampdoria, ha visto gli azzurri chiudere il campionato con 90 punti in classifica. Nonostante non sia stato superato il record di 91 punti della stagione 2017/2018, la squadra guidata da capitan Di Lorenzo ha raggiunto un grandissimo traguardo.

Inoltre, una volta conclusi tutti i maggiori campionati europei, si può notare un dato particolare, leggendo le varie classifiche: il Napoli è la squadra che ha fatto più punti in Europa. Nessuna nei cinque maggiori campionati ha raggiunto quota 90 punti, nemmeno il Manchester City di Haaland e De Bruyne fermo a 89 o il Barcellona di Xavi che non è andato oltre gli 88 punti o ancora il PSG del trio Messi-Neymar-Mbappé che ha vinto la Ligue 1 con “soli” 85 punti.