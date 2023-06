Quagliarella in lacrime, si avvicina a Ferrara: quello che succede in diretta è da brividi!

Fabio Quagliarella resterà per sempre un pezzo di storia del Napoli. Per questo nel giorno della festa scudetto degli azzurri, il bomber campano – grande tifoso dei partenopei – ha ricevuto l’omaggio dei tifosi napoletani.

Il bomber della Sampdoria, nativo di Castellamare di Stabia, darà probabilmente l’addio al calcio a fine stagione.

Possibile addio Quagliarella, l’omaggio dei tifosi del Napoli

Fabio Quagliarella, dopo circa vent’anni di carriera, a fine stagione potrebbe dire addio al calcio. Per questo qualche minuto fa, nel prepartita, i tifosi del Napoli lo hanno omaggiato con una targa celebrativa.

Il centravanti della Sampdoria, oltre ad essere da sempre un tifoso partenopeo, è stato protagonista con la maglia azzurra nella stagione 2009/2010. Una volta consegnatagli la targa, Quagliarella è scoppiato in lacrime per l’emozione.

Curioso anche il siparietto raccontato da Ciro Ferrara a bordocampo. Quagliarella si è avvicinato all’opinionista di DAZN e gli ha detto: “Ma come faccio a giocare?”. Come a rimarcare, manco ce ne fosse bisogno, l’emozione per un momento che il nativo di Castellamare di Stabia difficilmente dimenticherà.