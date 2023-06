Panico all’esterno del Maradona, furto a un ragazzo: scoppia il caos

In questi minuti allo Stadio Diego Armando Maradona si sta festeggiando la vittoria dello Scudetto del Napoli: la squadra partenopea, dopo 33 anni dall’ultima volta, è tornata sul tetto d’Italia, grazie ad una cavalcata strepitosa.

Traghettatore di questa stagione è sicuramente l’allenatore Luciano Spalletti, che ha già annunciato l’addio alla squadra.

Festa Scudetto, brutto episodio fuori dal Maradona

I festeggiamenti per il terzo scudetto della storia del Napoli non si stanno svolgendo solo all’interno dello stadio, ma numerosi maxischermi sono stati posizionati in diversi punti della città, affinché tutti i napoletani potessero assistere alla grande festa organizzata da ADL.

Tanti i tifosi in strade, nelle piazze, ma anche all’esterno dello Stadio Maradona: proprio qua, si è verificato un brutto episodio, che sicuramente rovinerà il momento di festa.

Come riportato in diretta su Canale 21, infatti, un ragazzo è stato vittima di uno scippo da parte di una persona non ancora identificata: secondo una prima ricostruzione, al ragazzo è stata portata via una collana. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di riportare la calma tra la folla.

Alice Bonora