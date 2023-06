Kvara, il gesto in diretta fa impazzire i tifosi: “Ve lo assicuro”

La stagione del Napoli si è conclusa nel migliore dei modi: dopo essersi laureato Campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, i partenopei chiudono la Serie A con una vittoria per 2 a 0 contro la Sampdoria grazie ai gol di Osimehn e Simeone.

Durante la cerimonia di premiazione, che visto sfilare tutto lo staff tecnico e la squadra partenopea, ai microfoni di DAZN è intervenuto Khvicha Kvaratskhelia, premiato come miglior giocatore della Serie A 2022-2023:

MVP SERIE A, cosa vuol dire per te?

Voglio dire grazie, soprattutto alla squadra: senza i miei compagni di squadra non avrei mai potuto vincere questo titolo, mi hanno aiutato e mi hanno dato fiducia per ambientarmi al meglio.

Il momento più bello?

Chiaramente il momento più bello della stagione è stato Udine, dove è arrivato definitivamente il titolo. Lo scudetto è il primo passo per ottenere ulteriori soddisfazioni.

Sui connazionali?

Voglio dire grazie ai georgiani, vengono dalla Georgia non solo per me ma perché amano Napoli. È una motivazione per me, dico solo grazie.

Stai qua? Certo, amo Napoli!