Italiano porta un fedelissimo: colpo Napoli

Qualora dovesse arrivare Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli, De Laurentiis è pronto a regalargli il suo pupillo.

Certificato ormai l’addio di Spalletti, il Napoli dopo l’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, dovrà guardare avanti. Il toto allenatori su chi sarà a sedere sulla panchina dei campioni d’Italia è già partito e in ballo ci sono tantissimi nomi. Dai più internazionali, fino alle scommesse, da chi ha già vinto titoli e trofei a chi invece è in rampa di lancio.

In un primo momento si era sparsa la voce di Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico dell’Atalanta, oltre a non aver riscontrato il favore della piazza, è però quasi subito stato scavalcato da altre soluzioni. In molti sognano Luis Enrique. L’ex commissario tecnico della Spagna è senza dubbio la soluzione più affascinante, ma, parole di Aurelio De Laurentiis, potrebbe alla fine preferire la Premier League. Salgono quindi le quotazioni di allenatori emergenti, che potrebbero trovare in Napoli e nel Napoli il salto di qualità ideale per la loro carriera.

Sergio Conceicao, he tanto ha fatto bene al Porto, potrebbe tornare in quella Serie A che l’ha visto per anni protagonista come calciatore in campo. Ma occhio anche alle soluzioni ‘italiane’. C’è Thiago Motta che al Bologna ha fatto benissimo in questa stagione e certamente ha dalla sua il vantaggio di conoscere già il campionato. Infine, e ad oggi è forse la pista più probabile, Vincenzo Italiano. Impegnato con la Fiorentina in Conference League in molti sono convinti che dopo la fine della competizione potrebbe arrivare l’annuncio. E già spuntano i primi nomi legati al calciomercato.

Napoli, con Italiano arriva anche Castrovilli

Uno dei primi nomi che Vincenzo Italiano potrebbe chiedere sul mercato, e sul quale Aurelio De Laurentiis non obietterebbe di certo, è quello di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe ’97, che con Italiano a Firenze ha trovato al sua esplosione, sarebbe un obiettivo gradito agli azzurri che potrebbero quindi accontentare il tecnico in caso di arrivo sulla panchina azzurra.

Castrovilli in questa stagione ha giocato poco a causa di un infortunio, ma le sue qualità e il suo apporto alla causa viola in questi anni sono stati sotto gli occhi di tutti. Inoltre la ancora relativa giovane età ne fa un calciatore sul quale il Napoli potrebbe puntare ancora per diversi anni, costruendo attorno a lui il centrocampo del prossimo futuro.