De Laurentiis manda un messaggio ai tifosi: c’entra il nuovo allenatore

Intervenuto ai microfoni del TG2 durante la festa Scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande su quello che potrà essere il futuro allenatore del club.

Post Spalletti, De Laurentiis: “Sceglierò qualcuno che ama Napoli!”

“Napoli non è come Hollywood, è una festa così straordinariamente annunciata e che andrà in onda su RAI 2. L’emozione di questa stagione? Il tifo ed il tifoso sono importantissimi, noi lavoriamo affinché sia sempre più forte ed appagato. La critica è bella, ma noi che siamo dentro abbiamo le idee chiare e quando ho detto che sarebbe stato l’anno buono magari avevo ragione. Il prossimo allenatore? Potresti essere tu! Napoli ti aiuta molto, potresti anche vincere tu. Dopo questa festa, da domani lavoreremo assiduamente per il mese di giugno. Napoli si può solo amare, e quando incontrerò questo sentimento stringerò la mano sperando di non aver sbagliato“.