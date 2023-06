Primo colpo dal Chelsea, il Napoli sorprende tutti

Il Napoli ha iniziato a muoversi, in vista del mercato. I riflettori sono stati puntati sul Chelsea: piace un big in crisi.

Sarà un’estate lunga ed intensa per il Napoli, chiamato a costruire un gruppo all’altezza di quello che ha conquistato lo scudetto. Gli addii già andati in scena (Luciano Spalletti) o all’orizzonte (Cristiano Giuntoli), uniti alla possibile partenza di alcuni top player, hanno spinto il club a mettere da parte l’euforia legata alla vittoria del titolo e concentrarsi sulle prossime operazioni di mercato.

Per potenziare la rosa il presidente Aurelio De Laurentiis ha posato il proprio sguardo in Premier League, a Londra per la precisione. Nel mirino, in particolare, è finito un calciatore di grande talento caduto in disgrazia nella sua attuale società: parliamo di Hakim Ziyech. La sua ultima presenza dal primo minuto con indosso la maglia dei Blues risale al 26 febbraio. Da quel momento in poi, tra infortuni e scelte tecniche, è rimasto ai margini. Il contratto che lo lega ai Blues scade nel 2025 ma il divorzio andrà in scena a stretto giro di posta.

Gli inglesi infatti, dopo la fastosa campagna acquisti effettuata ad inizio anno, hanno bisogno di far quadrare i conti e provvederanno quindi a tagliare gli elementi ritenuti non più funzionali. La lista degli epurati comprende, tra gli altri, proprio il nome di Ziyech il quale, da ormai diverso tempo, ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della prossima sfida professionale da affrontare. Per lui a gennaio si era fatto avanti il Bayern Monaco con i contatti che avevano consentito di produrre la fumata bianca auspicata dai tedeschi, ma in seguito la trattativa è saltata per colpa di intoppi burocratici.

Napoli, il prossimo rinforzo arriva dal Chelsea

Ziyech, autore soltanto di 3 assist in 24 apparizioni complessive, nella rosa del Napoli andrebbe a prendere il posto di Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza nel 2024 e rischia di essere ceduto nel caso in cui dovesse continuare a dire “no” alla proposta di prolungamento messa sul piatto da De Laurentiis. Le parti, finora, sono rimaste mai distanti visto che la dirigenza ha messo sul piatto un’offerta contenente cifre più basse rispetto a quelle percepite dal messicano (4.5 milioni).

Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto i partenopei vogliono avere un piano B alternativo. Ziyech, in tal senso, viene ritenuto l’elemento più adatto per garantire imprevedibilità alla squadra azzurra ma riuscire ad ingaggiarlo non si preannuncia affatto facile. Il marocchino piace anche al Milan, che a breve dovrà valutare la posizione del deludente Junior Messias (5 reti in Serie A). Occhio pure alla Roma che però, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, rischia di non avere gli argomenti necessari per convincerlo ad accettare il trasferimento nella città Eterna. Work in progress.