Il prezzo è fissato: il Napoli saluta il primo big

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che coinvolgerà il Napoli in estate. Fissato il prezzo del big: la cessione è ormai all’orizzonte.

È già proiettato al futuro il Napoli, in procinto di dire addio ai numerosi protagonisti della cavalcata verso lo scudetto. Praticamente certo, ad esempio, il divorzio da Luciano Spalletti poco convinto di restare alla guida dei Campioni d’Italia. Il confronto avuto con il presidente Aurelio De Laurentiis non è bastato per rassicurarlo e così, al termine della stagione, le strade si divideranno. Il club ha iniziato a muoversi al fine di trovare un adeguato sostituto valutando, al tempo stesso, anche la cessione di alcuni titolari.

Il primo a salutare la compagnia, salvo sorprese, sarà Hirving Lozano che ha rispedito al mittente le proposte di rinnovo ricevute in questi mesi. Il club, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha messo sul piatto un’offerta a cifre più basse. Il messicano, dal canto suo, non vorrebbe rinunciare al suo attuale stipendio da 4.5 milioni (è il più pagato insieme a Victor Osimhen). In assenza di passi in avanti da parte dei soggetti coinvolti, la cessione andrà inevitabilmente in scena nel corso dell’estate

L’esterno classe 1995, autore di 4 reti ed altrettanti assist in 41 apparizioni complessive, in passato era stato accostato all’Atletico Madrid. Ora, invece, in pole position c’è una squadra francese, ovvero il Lione. Il Napoli, conscio del valore e dell’esperienza internazionale di Lozano, proverà ancora a convincerlo a restare ma intanto si prepara a valutare tutte le offerte in arrivo per lui.

Napoli, decisa la cessione del big

L’accordo tra i due club, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, potrebbe arrivare sulla base di 20 milioni: un tesoretto che consentirebbe al presidente Aurelio De Laurentiis di acquistare un sostituto all’altezza di Lozano e mettere ancora di più in sicurezza il bilancio della società. Nelle scorse settimane al Napoli era stato accostato Adama Traorè, in scadenza con il Wolverhampton, ma lo spagnolo valuterà il da farsi soltanto più avanti. Viva pure la pista che conduce a Yeremi Pino, in forza al Villarreal.

Più concreto, invece, l’arrivo di Domenico Berardi. L’esterno 28enne è legato al Sassuolo fino al 2027 ma i neroverdi sono disposti a farlo partire, in presenza di offerte ritenute congrue. Il Napoli resta alla finestra, in attesa di capire su chi piazzare l’affondo vincente. Il contributo fornito da Lozano nella cavalcata verso il terzo titolo del club è stato concreto ma ora l’avventura dell’ex PSV Eindhoven in maglia azzurra rischia di concludersi. Work in progress a Castel Volturno.