Napoli, rinforzo a sorpresa: arriva uno dei protagonisti della finale Siviglia-Roma

Il Napoli potrebbe pescare un rinforzo a sorpresa dall’ultima finale di Europa League tra Siviglia e Roma: scopriamo di chi stiamo parlando.

Uno dei protagonisti (a suo modo) della finale di Europa League di mercoledì sera tra Roma e Siviglia potrebbe trovare un posto a sorpresa nella squadra del Napoli dell’anno prossimo. La formazione azzurra subirà un grosso rimaneggiamento, con diverse novità in termini di staff e di giocatori. Sono noti infatti gli addii di Cristiano Giuntoli e di Luciano Spalletti, ma anche l’undici titolare subirà delle partenze significative, e diventa importante trovare alternative vantaggiose ma affidabili.

La lista dei nomi più probabili tra gli addii del club partenopeo vede ovviamente al primo posto Victor Osimhen, il centravanti conteso dalle big d’Europa. Ma il nigeriano non sarà probabilmente l’unico a lasciare il Napoli questa estate, considerando le ultime voci di mercato. Si sta facendo sempre più probabile anche la cessione di Kim Min-jae, la cui clausola rescissoria potrebbe venire pagata dal Manchester United. E allo stesso modo, anche Lozano e Zielinski potrebbero cambiare aria.

Com’è noto, il messicano e il polacco andranno in scadenza di contratto nel 2024, ma non sembrano avere intenzione di rinnovare. De Laurentiis medita dunque di cederli già questa estate, così da non perderli a zero tra un anno. Oltre a tutto questo, il Napoli dovrà poi coprire altri ruoli, per cercare il più possibile di mantenere alto il livello della squadra nella prossima stagione. E dalle da una delle due finaliste dell’ultima Europa League potrebbe uscire un nome che fa al caso degli azzurri.

Il Napoli pesca il vice Di Lorenzo: l’occasione è ghiotta

Oltre alle già citate probabili partenze del club partenopeo, potrebbe aprirsi un vuoto nel ruolo di terzino destro. Negli ultimi mesi, il ruolo di riserva dell’inamovibile Giovanni Di Lorenzo è stato appannaggio di Bartosz Bereszynski, che però non ha convinto particolarmente. Il polacco è in prestito dalla Sampdoria, e tornerà alla casa base a fine giugno, dato che il Napoli non sta pensando di riscattarlo. Zanoli farà il percorso inverso, ma al giovane potrebbe essere concesso un altro prestito, così da poter crescere ulteriormente.

Allora, come terzino destro il club di De Laurentiis potrebbe puntare sul romanista Rick Karsdorp, ormai ai margini del club giallorosso. Dopo aver litigato con Mourinho, il 28enne olandese non ha praticamente più giocato quest’anno, e un infortunio al ginocchio ha complicato ancora di più la sua posizione in squadra. La Roma lo lascerà probabilmente partire a poco, e con meno di 10 euro il Napoli potrebbe portarselo a casa.