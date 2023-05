Napoli, occhi in Premier League: sponsorizza Osimhen

Il Napoli si è messo già alla ricerca di nuovi calciatori per la prossima stagione. Gli azzurri si sono laureati Campioni d’Italia ma la rosa va comunque perfezionata in vista delle possibili cessioni che avverranno in estate. Il calciomercato del Napoli si preannuncia molto caldo e ricco di sorprese, sia in entrata che in uscita, visto anche il cambio in panchina.

Ci sarà anzitutto da capire se sarà ancora Cristiano Giuntoli il direttore sportivo del Napoli e da lì si potrà iniziare a studiare il futuro più a fondo. Ma non mancano già accostamenti importanti per gli azzurri.

Calciomercato Napoli: occhi su Ndidi

Secondo quanto riferisce FootMercato, il Napoli è sulle tracce di Wilfred Ndidi del Leicester. Il club inglese è appena retrocesso in Championship e potrebbe essere il momento giusto per acquistare alcuni dei calciatori migliori.

Il centrocampista nigeriano è un classe ’96 di grande forza fisica e rappresenterebbe l’alternativa a Stanislav Lobotka, che servirebbe anche per avere un centrocampo con caratteristiche diverse. Fa anche parte della Nazionale nigeriana e non è da escludere che Victor Osimhen possa fare da sponsor per la buona riuscita della trattativa. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere ceduto a cifre inferiori rispetto a quelle richieste qualche anno fa (circa 20 milioni).