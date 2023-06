Bellissimo riconoscimento per Osimhen, lo ha annunciato la Lega! – FOTO

Dopo Kim Minjae, che è stato nominato come miglior difensore della Serie A, è arrivato un importante riconoscimento anche per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato decretato dalla Serie A come il miglior attaccante della Serie A 2022-23, battendo la concorrenza di Lautaro Martinez e Rafael Leao.

Il suo apporto è stato fondamentale per la vittoria del campionato, tant’è che sta per arrivare per lui anche il titolo di capocannoniere. Record su record per il numero 9 partenopeo, che è stato protagonista di una stagione a dir poco memorabile. La speranza, ora, dei tifosi azzurri è che il nigeriano resti in azzurro nonostante le numerose sirene di mercato.

Il premio

Di seguito, il post che certifica il premio per Victor Osimhen:

Così come Kim, anche Osimhen farà parte del Team of the Season della Serie A.