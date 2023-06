ULTIM’ORA – Kim, adesso è ufficiale: arrivato l’annuncio! – FOTO

Kim Min-Jae è il miglior difensore della stagione 2022-23 in Serie A. L’annuncio è arrivato sui canali social della Lega di Serie A, dopo l’ex Fenerbahce si è giocato il titolo con il capitano Giovanni Di Lorenzo e Theo Hernandez.

Nel caso in cui dovesse restare a Napoli, il difensore l’anno prossimo indosserà la maglia con lo stemma del miglior difensore del campionato. Attesa, invece, per capire se Victor Osimhen vincerà il premio come miglior attaccante e se Kvaratskhelia riuscirà a vincere il titolo di MVP assoluto.

L’annuncio

Di seguito, il post che ha annunciato il premio al difensore Kim Min-jae:

Il difensore, inoltre, sarà presente anche nel Team of the Season della Serie A!