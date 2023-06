Fuga da Napoli: dopo Spalletti via in quattro

Il Napoli perde i pezzi: dopo lo scudetto è arrivato l’addio ufficiale di Spalletti, ma il tecnico toscano non sarà l’unico ad andarsene.

Sembra sempre più certo che il Napoli del 2023/2024 sarà molto diverso da quello che in questa stagione ha conquistato lo scudetto e uno storico quarto di finale di Champions League. È ormai ufficiale l’addio di Luciano Spalletti, che ha confermato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine giugno, e si prenderà invece un anno sabbatico. Ma l’allenatore toscano non sarà purtroppo il solo a lasciare il club partenopeo: al momento, almeno 4 nomi della rosa dovrebbero andarsene per certo.

Nomi ai quali si aggiungerà quasi certamente quello di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ex carpi è da tempo dato in uscita, con la Juventus in forte pressing su di lui. L’accordo non è ancora concluso, e lui ancora non si sbilancia, almeno non fino alla fine della stagione. Ma che possa accasarsi a Torino sembra ormai molto probabile, e il suo posto al Napoli verrebbe rilevato da Pietro Accardi, oggi ds dell’Empoli. Più complicata la successione tra alcuni senatori della rosa partenopea, però.

È risaputo che Victor Osimhen ha tanti estimatori all’estero, e nonostante le esose richieste di De Laurentiis il nigeriano molto probabilmente partirà nei prossimi mesi. In bilico anche la nota situazione di Hirving Lozano e Piotr Zielinski, entrambi con un contratto in scadenza nel 2024 e senza grandi intenzioni di rinnovare. Per non rischiare di perderli a zero, il Napoli potrebbe mettersi a cercare una cessione già questa estate. E in uscita c’è anche Kim Min-jae, che per adesso è in realtà il partente più probabile.

Il Napoli vende: 4 giocatori sono già praticamente ai saluti

Il centrale difensivo coreano ha una clausola da 45 milioni, che si attiverà il 15 luglio e resterà in vigore solo per due settimane e solo per club stranieri. Il Manchester United ha già lasciato intendere che vuole mettere le mani sul giocatore, e quindi è quasi certo che Kim saluterà gli azzurri a breve. Le altre cessioni già sicure sono fortunatamente meno pesanti a livello tecnico, però. La prima è quella di Diego Demme, il centrocampista tedesco con appena 132 minuti in campo in questa stagione: per lui c’è un accordo con l’Hertha Berlino.

Saluteranno anche altri due elementi della rosa scudettata del 2023, anche se solo in prestito. Stiamo parlando di Alessio Zerbin e di Gianluca Gaetano. L’ala sinistra novarese ha giocato appena 309 minuti in stagione, ma il Napoli crede in lui e vuole dargli spazio con un prestito, possibilmente in Serie A. Stesso discorso per Gaetano, che di minuti stagionali nelle gambe ne ha appena 139. Per nessuno dei due c’è ancora una destinazione sicura, ma l’addio (temporaneo) non è in discussione.