Convocato in nazionale e colpo Napoli: tutto in poche ore

Il Napoli ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi. Nel mirino è finito un calciatore appena convocato in nazionale.

Il Napoli si prepara alla rifondazione estiva. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha già iniziato a muoversi al fine di sostituire i protagonisti della cavalcata verso lo scudetto in procinto di cambiare aria. A raccogliere il testimone lasciato dal tecnico Luciano Spalletti, ad esempio, sarà Luis Enrique con il quale i contatti sono quotidiani. Pietro Accardi sarà il nuovo Ds nel caso in cui Cristiano Giuntoli si dovesse trasferire alla Juventus mentre la partenza di alcuni big verrà compensata con l’acquisto di giovani talenti in rampa di lancio.

In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Piotr Zielinski ed Hirving Lozano impegnati in una complicata trattativa relativa al contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati da ormai diverso tempo ma le parti continuano ad essere molto distanti. La causa è da ricercare nel fatto che il club, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha messo sul piatto proposte contenenti cifre inferiori rispetto a quelle percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5). I quali, attraverso i rispettivi entourage, hanno fatto sapere di non voler rinunciare agli attuali stipendi.

Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto non è da escludere che la società li venda entrambi, in modo tale da monetizzare al meglio la loro cessione. Il centrocampista, in particolare, piace molto alla Lazio che sogna di regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions. Lozano, dal canto suo, sogna di poter sbarcare in Premier League. Il Napoli, in attesa di definire la loro posizione, ha individuato i nomi su cui puntare forte in estate.

Napoli, il nuovo obiettivo è stato appena convocato in nazionale

Uno di questi è Lewis Ferguson, autore di una stagione da applausi al Bologna. Per lui 31 presenze in campionato di cui 27 da titolare, “condite” da 6 gol. Un bottino che ha spinto il Ct della Scozia Steve Clarke, proprio in queste ore, a convocarlo per le prossime gare di qualificazione all’Europeo del 2024 contro la Norvegia e la Georgia. Il Napoli, come detto, lo segue e a breve provvederà ad elaborare l’offerta da recapitare ai felsinei. Il prezzo, come spiegato dal suo agente ai microfoni di ‘Sportitalia’, ammonta a 9 milioni.

Una cifra alla portata della dirigenza azzurra che, al tempo stesso, valuta la possibilità di prendere pure Lazar Samardzic dell’Udinese. L’ex Lipsia, dopo un anno di apprendistato in Friuli, è cresciuto in maniera esponenziale al punto da diventare una delle colonne portanti della squadra di Andrea Sottil. I bianconeri lo valutano sui 25 milioni, con De Laurentiis che proverà ad abbassare la quota cash inserendo qualche contropartita tecnica. Work in progress. Una cosa, intanto, è certa: la rosa 2023/24 sarà molto differente da quella che ha vinto il titolo.