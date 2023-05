SAMARDZIC NAPOLI – Tanti sono i nomi che sono stati già accostati al Napoli in vista della sessione estiva di calciomercato. L’attenzione, però, al momento è tutta dedita alla questione allenatore: il tecnico Luciano Spalletti dovrebbe dire addio e il club azzurro, di conseguenza, è alla ricerca di un suo sostituto.

Ciò non implica disattenzioni in sede di mercato e la dirigenza partenopea tiene d’occhio in ogni caso diversi profili per potenziare la rosa del prossimo anno. Uno dei nomi individuati sarebbe Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese.

Parla Samardzic

Il tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, parlando anche del suo futuro e delle sirene di mercato che ormai lo circondano. Di seguito, quanto evidenziato:

Mercato? Ora non mi interessano le voci: sono un giocatore dell’Udinese e a me piace stare qua

Parole che lo allontanano dall’azzurro? Vedremo nelle prossime settimane se si tratta di dichiarazioni meramente di circostanza o se effettivamente ci sarà l’ennesimo nulla di fatto nella trattativa tra Napoli e Udine.