Stadio Maradona al Napoli, il progetto di De Laurentiis: museo, parcheggi e anche un hotel!

Importanti novità potrebbero presto esserci per il futuro del Napoli. Nell’intervista concessa a Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, infatti, De Laurentiis aveva annunciato la volontà di farsi consegnare lo stadio Maradona dal Comune di Napoli per i prossimi 99 anni in concessione. Possibilità che il sindaco Manfredi non ha escluso, a patto che il club presenti un progetto di valorizzazione adeguato.

Il programma di De Laurentiis per lo stadio Maradona

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela quelli che sono i programmi di Aurelio De Laurentiis per lo stadio Maradona. Ecco quanto evidenziato:

Eccolo, dunque, il progetto per lo stadio targato De Laurentiis – l’unico, formalmente, presentato finora dal Napoli a Palazzo San Giacomo – datato 2015 – e con la formula del project financing. La proposta prevedeva uno stadio da 41mila posti e niente pista di atletica, con il campo di gioco più centrato rispetto al catino e gli spalti nel settore della tribuna centrale, collocati a 7 metri dal campo.

Museo e Skybox

E poi la creazione di un museo – oggi si lavora a quello di Maradona -, di negozi, di 23 Skybox – 22 da 12 posti e uno centrale da 24 -, di 8 field box a livello del campo e l’apertura di due terrazze all’altezza di quello denominato “Club 400” e 1011 posti riservati agli sponsor. Lo stadio, come da progetto, sarebbe diventato la sede principale del club, aperto 7 giorni su 7, con la squadra impegnata negli allenamenti tutta la settimana a Fuorigrotta.

Stadio più capiente degli attuali 55mila posti

Il progetto fu però bocciato dal Comune di Napoli perché lo stadio fu ritenuto “troppo piccolo”. Ma è chiaro che alla luce della corsa al biglietto che oramai si è scatenata in città, con il Napoli collocato ormai stabilmente tra i top club europei e un turismo sportivo con stime di crescita sempre crescenti, De Laurentiis potrebbe rivedere le cose in senso più ampio immaginando uno stadio anche più capiente rispetto ai 55mila posti attuali: si tratta solo di intervenire sul numero dei posti a sedere, perché lo spazio c’è.

Nuova copertura, parcheggi sotterranei e hotel