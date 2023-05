Diego Armando Maradona Jr sta firmando con la sua nuova squadra!

Napoli è pronta a ringraziare, ancora una volta, De Laurentiis, Spalletti e giocatori per la strabiliante stagione culminata con la vittoria dello scudetto e, di conseguenza, anche la società vorrà far vivere ai tifosi e all’intera città l’ultima grande festa.

Domenica sera, infatti, al termine della partita casalinga contro la Sampdoria, l’ultima di questo campionato, partirà il grande show al Maradona.

Mentre tutta la città si prepara al grande evento, però, un figlio di Napoli sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura calcistica.

Si tratta di Diego Maradona Jr, lontano dai campi nell’ultima stagione e in procinto di tornare in auge, chiaramente in panchina e non in campo.

Infatti, non gioca più dal 2020 e già prima, nella stagione 2014/2015, aveva iniziato la sua esperienza da allenatore, negli juniores del San Giorgio 1926. Esempio di come la voglia di vivere il calcio al cento per cento era la sua grande volontà.

Diego Armando Maradona Jr sarà il nuovo allenatore del Pompei

Secondo quanto raccolto da SerieD24 Diego Maradona Jr sarà il nuovo allenatore del Pompei. L’accordo tra le parti sarebbe ormai chiuso.

A quanto pare, però, l’ufficialità dovrebbe arrivare solo al termine della stagione in corso. L’ex allenatore del Napoli United, dunque, ripartirà da una nuova sfida tra i dilettanti.

Annata importante per lui, quindi, dopo la felicità per lo scudetto del ‘suo’ Napoli arriva anche una gratificazione personale.