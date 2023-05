Un giapponese per il Napoli: sfuma il primo colpo

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista della prossima stagione. Pur senza il nuovo allenatore al comando dopo l’addio già annunciato di Luciano Spalletti, la dirigenza sta iniziando a muovere i primi passi per il futuro.

La necessità di De Laurentiis e del Napoli è certamente quella di rinforzare la rosa ma c’è anche l’aspetto economico e di marketing da tenere in considerazione. E il patron azzurro, ieri sera a ‘Che Tempo Che Fa’ ha annunciato di voler acquistare un calciatore giapponese.

Kamada Napoli è sfumato: è ad un passo dal Milan

Il profilo giapponese che ha seguito il Napoli fino a questo momento è Daichi Kamada. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte lascerà il club tedesco a parametro zero e si pensava potesse essere un obiettivo concreto per gli azzurri.

Secondo quanto riferisce TMW, però, il Milan ha praticamente chiuso l’accordo con l’entourage di Kamada e sta lavorando per fissare le visite mediche per la prossima settimana. Il Napoli, dunque, dovrà cambiare obiettivo ma è certo che nella lista di mercato ci sia già qualche profilo nipponico: da Kubo a Ito, passando per Mitoma e Doan.