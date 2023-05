Napoli, non solo Luis Enrique: ci sono Italiano e altri due allenatori

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli è ormai ufficiale. Dopo la partita contro la Sampdoria del prossimo 4 giugno il tecnico saluterà Napoli e i napoletani lasciando in eredità il terzo Scudetto e un pezzo indelebile di storia.

L’avventura di Spalletti al Napoli è stata la più importante della sua carriera e dopo una stagione intensa ha deciso di fermarsi almeno per un anno per riassestare anche il suo benessere familiare.

Luis Enrique e altri 3: la lista per il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli, intanto, ha iniziato a guardare al futuro e il primo nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis è Luis Enrique. Lo spagnolo garantirebbe continuità di progetto e di dimensione europea alla panchina del Napoli ma non è l’unico nome sul taccuino del presidente azzurro. Secondo Il Corriere dello Sport si sta andando a fari spenti su di lui per cercare l’accordo nel minor tempo possibile ma c’è anche da cautelarsi nel caso in cui non si dovesse arrivare alle firme.

Sulla lista del Napoli c’è anche Vincenzo Italiano, allenatore stimatissimo da De Laurentiis e già vicino al Napoli in passato. Ma non è l’unico: piaccionon anche Thiago Motta e Sergio Conceiçao.