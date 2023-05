Napoli, Italiano per il post Spalletti? La dichiarazione di Joe Barone

Domenica sera andrà in scena, al Maradona, la grande festa per la fine del Campionato. Dopo trentatré anni il Napoli è riuscito a vincere il tricolore, meritatamente, mostrando una sconcertante superiorità nei confronti delle dirette avversarie.

Una stagione spettacolare, nonostante le due macchie in Coppa Italia e in Champions League, ma può succedere, anche quello serve per diventare più forti.

Le vittorie aiutano a vincere, ma le sconfitte servono per far sì che alcuni errori non accadano in seguito. Anche da quello deve ripartire il Napoli nella prossima stagione.

Solo così si cresce veramente, solo così si continua a vincere, lavorando, soffrendo, gioendo, ma anche rimanendo delusi.

Allora bisogna ripartire tutti insieme, ma qualcuno saluterà e proprio oggi è arrivata la conferma, da parte sua. Mister Spalletti lascerà gli azzurri.

L’amarezza è tanta, per il suo addio, ma non dubitiamo che ogni singolo tifoso napoletano rispetterà la scelta del mister, per il quale i ringraziamenti, forse, non saranno mai sufficienti per aver riportato il Napoli sul tetto d’Italia.

A questo punto è caccia al successore e tra i tanti sembra che il Presidente Aurelio De Laurentiis abbia sondato la pista Italiano, grande protagonista quest’anno alla guida della Fiorentina.

A tal proposito, in giornata, il dg della Fiorentina Joe Barone ha quasi schivato la domanda su una possibile chiamata del Napoli per il mister della viola.

Le parole

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato da Coverciano a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione.

Tra i tanti temi toccati, Barone ha parlato anche di Italiano in ottica Napoli e se abbiano ricevuto una chiamata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: