Luis Enrique porta subito un Top a Napoli: il primo colpo è un ex Juve

Luis Enrique a Napoli assieme ad un top player ex Juve. Ecco la possibilità di mercato che dipende dall’arrivo del tecnico spagnolo.

Il futuro della panchina del Napoli è ancora in dubbio. Nella stagione che vedrà gli azzurri difendere lo Scudetto conquistato dopo un campionato dominato, il nodo allenatore è ancora da sciogliere. Da più parti si pensa che Spalletti possa lasciare e che De Laurentiis debba quindi trovare un nuovo tecnico. I nomi che in questi giorni si sono fatti sono tantissimi, dai più improbabili a quelli che invece accendono la fantasia dei tifosi.

Ci sono le soluzioni interne al campionato di Serie A come Italiano della Fiorentina, che De Laurentiis ha sempre apprezzato, oppure Gian Piero Gasperini pronto, dopo il fallimento con l’Inter, a sedersi nuovamente sulla panchina di una big dopo anni di buoni risultati a Bergamo. C’è poi l’ipotesi del ritorno di Benitez, il quale però potrebbe anche accettare un ruolo da DT. Infine i nomi di come Antonio Conte, ma anche Luis Enrique. E proprio l’ex CT della Spagna, che in Italia ha già allenato la Roma, è uno dei nomi che solletica maggiormente la fantasia dei tifosi.

Luis Enrique arriverebbe a Napoli con un curriculum che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo l’esperienza a Roma, il tecnico asturiano ha condotto ad una tranquilla salvezza il Celta Vigo, prima di passare al Barcellona dove, nelle tre stagioni sulla panchina blaugrana, ha vinto due volte la Liga e soprattutto una volta la Champions League. L’ultima esperienza con la nazionale spagnola, con la quale ha concluso al secondo posto la Nations League, è arrivato in semifinale ad Euro 2020 e agli ottavi del Mondiale in Qatar dello scorso inverno.

Napoli, con Luis Enrique potrebbe arrivare anche Morata

Il possibile arrivo di Luis Enrique a Napoli ha fatto però già sorgere le prime speculazioni di mercato. Il tecnico ex Barcellona potrebbe infatti presentare subito una lista di alcuni giocatori che a lui sarebbero graditi. Uno dei principali nomi associati all’arrivo del tecnico è quello di Alvaro Morata. L’attaccante ex Juventus, che nell’ultima stagione ha giocato nell’Atletico Madrid, non rientra più nei piani dei Colchoneros.

Raggiunta la sua maturità calcistica per Morata è tempo di guardarsi attorno. Da gran conoscitore della Serie A, grazie ai suoi anni alla Juve, Morata potrebbe rappresentare un prospetto affidabile. Inoltre Luis Enrique, che con Morata ci ha avuto a che fare durante gli anni come CT della Spagna, conosce bene il calciatore, e sa di poterlo utilizzare sia come prima punta che come esterno in un tridente, ruolo che ha ricoperto anche alla Juve.