Italia, Mancini dirama la lista dei convocati per le Finals di Nations League: presenti tre giocatori del Napoli

A pochi giorni dal termine della stagione calcistica per i club, l’Italia si appresta a tifare per le proprie squadre (Fiorentina, Roma e Inter) nelle finali delle tre competizioni europee. Un ottimo risultato per il calcio italiano, in difficoltà negli ultimi anni se si parla di Nazionale.

Proprio la squadra allenata da Roberto Mancini sarà impegnata nelle Finals di Nations League nel prossimo mese. La fase finale della competizione si giocherà in Olanda e vedrà scontrarsi i padroni di casa contro la Croazia nella prima semifinale di mercoledì 14 giugno e Italia e Spagna nella seconda in programma giovedì 15 giugno.

Oggi è stata diramata la lista dei convocati per le due gare (semifinale e finale): presenti Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori del Napoli, mentre non è stato chiamato Matteo Politano.

Prima volta in Nazionale per il difensore del Lecce, Federico Baschirotto. Ritornano anche i due grandi esclusi delle ultime partite, Ciro Immobile, Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni. Esclusi dalla lista i giocatori di Inter e Fiorentina, impegnati nelle finali di Champions e Conference League, che si aggregheranno in seguito.

Nations League, i convocati dell’Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta),

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

* in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l’arrivo in ritiro