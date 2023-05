Da Spalletti a Luis Enrique: De Laurentiis ha un piano preciso

Il Napoli e Luciano Spalletti si dicono addio. L’allenatore dello storico terzo Scudetto ha deciso di prendersi un anno sabbatico e lasciare per un po’ il mondo del calcio. L’annuncio è arrivato ieri sera direttamente dal presidente De Laurentiis che ha deciso di assecondare una precisa richiesta del tecncico di Certaldo che, ora, vuole solo prendersi l’applauso del ‘Maradona’ e dei tifosi del Napoli prima di congedarsi da vincitore.

Il prescelto a prendere il posto di Spalletti è Luis Enrique. L’allenatore spagnolo è balzato in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis che sta provando a chiudere la trattativa per convincerlo a firmare.

Napoli, all-in su Luis Enrique per il dopo Spalletti

L’ultimo tango di Luciano Spalletti sarà di fronte al suo pubblico. A Napoli è stato amato sin dal primo giorno e in due stagioni è stato capace di raggiungere risultati straordinari che mai nessuno prima di lui, nell’era De Laurentiis, era riuscito a raggiungere.

Prendere l’eredità è tutt’altro che semplice e per questo il presidente del Napoli sta cercando un allenatore con una personalità molto spiccata. Luis Enrique è il prescelto e secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, questa settimana sarà quella decisiva per trovare l’accordo definitvo. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra le parti e ora si proverà a stringere per avviare il nuovo progetto.