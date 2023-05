Supercoppa Italiana: svelate le semifinali, il tabellone ufficiale

La 37esima giornata di Serie A deve ancora concludersi, ma ha già dato i primi verdetti in ottica futura. La Lazio al termine di una partita combattuta contro la Cremonese è riuscita a portare a casa i 3 punti grazie alla doppietta di Milinkovic Savic.

I biancocelesti si sono rilanciati così al 2° posto e hanno scavalcato l’Inter. Con questa vittoria, inoltre, si sono assicurati un posto nel tabellone della nuova Supercoppa Italiana.

Dall’anno prossimo, infatti, debutterà il nuovo format della competizione. Ci saranno dunque le Final Four. Prima del match di questo pomeriggio, le squadre qualificate erano il Napoli, vincitore della Serie A, l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina finalista del trofeo nazionale.

L’ultimo slot disponibile è assegnato alla squadra che arriva seconda in Serie A. La Lazio, non è sicura del piazzamento, ma con l’Inter già qualificata e con il Milan che non potrà più superare i biancocelesti, la squadra di Sarri si è aggiudicata un posto alle final four.

Lazio qualificata: come si compone il tabellone della Supercoppa

Il tabellone completo vedrà il Napoli affrontare la Fiorentina alle semifinali di Supercoppa, mentre Inter e Lazio si affronteranno dall’altro lato del tabellone.