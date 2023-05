Ora è bufera Giuntoli, che affronto: lo porta alla Juve

Giuntoli ha già le idee chiare su chi puntare per rifondare la Juventus. Nel mirino c’è un giocatore accostato spesso al Napoli.

Sarà un’autentica rivoluzione quella che andrà in scena in casa Napoli nel corso dell’estate. Diversi protagonisti della cavalcata verso lo scudetto, infatti, saluteranno la compagnia per accasarsi altrove. Nell’elenco rientra anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, finito nel mirino della Juventus. Sul piatto i bianconeri hanno messo un triennale a 1.5 milioni netti all’anno ed ora attendono di poter ufficializzare il suo ingaggio a stretto giro di posta.

Le tempistiche, in ogni caso, sono incerte perché tutto dipenderà dall’esito della trattativa tra il manager azzurro ed Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, pur individuando nel ds dell’Empoli Pietro Accardi il suo adeguato sostituto, fin qui non ha dato il proprio via libera complicando, di fatto, i piani di mercato della Vecchia Signora. Un nuovo incontro tra i due è atteso a breve, con il dirigente che spinge per il divorzio in modo tale da iniziare a pianificare la rifondazione juventina.

Il suo primo passo consisterà nel portare a Torino un giocatore da tempo accostato al Napoli, ovvero Teun Koopmeiners. L’olandese, autore di 7 reti e 3 assist in 31 apparizioni con la maglia dell’Atalanta, nella rosa di Massimiliano Allegri andrebbe a prendere il posto di Adrien Rabiot legato al club fino al 30 giugno. Le possibilità che rinnovi, dopo la penalizzazione che ha fatto scivolare i bianconeri lontani dalle zone Champions, sono nulle. Da qui la necessità, da parte della società, di prendere un calciatore dalle caratteristiche simili utile sia in fase di contenimento che in quella realizzativa.

Juventus, si punta un obiettivo del Napoli

Nei radar, stando a quanto confermato da ‘Tuttosport’, c’è proprio Koopmeiners cresciuto in maniera esponenziale in questi mesi. Strapparlo alla Dea, in ogni caso, non si preannuncia facile visto che i nerazzurri lo valutano intorno ai 40 milioni. Giuntoli, dal canto suo, proverà ad ottenere lo sconto. Intanto, però, continua a monitorare possibili alternative all’ex Az Alkmaar. Una delle piste attualmente battute conduce a Davide Frattesi, messosi in grande luce al Sassuolo. Il classe 1999, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a prescindere dalla qualificazione alle coppe europee ma su di lui ci sono pure l’Inter e la Roma.

Piace anche Sergej Milinkovic-Savic, la cui avventura nella Lazio sta per arrivare al capolinea. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è finita su un binario morto: in estate, salvo particolari sorpresi, andrà quindi in scena il divorzio che consentirà al serbo di mettersi alla prova in altri contesti e ai biancocelesti di incassare circa 40 milioni. In questo caso, però, la Juve dovrà guardarsi dalla concorrenza del Milan. La rivoluzione è alle porte, così come il doppio tradimento di Giuntoli ai danni del Napoli.